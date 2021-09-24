Беглов обсудил с Бату Хасиковым экономическое сотрудничество Петербурга и Калмыкии

Александр Беглов встретился с Бату Хасиковым в Смольном. Фото: Смольный

Александр Беглов встретился в Смольном с известным кикбоксером, а ныне главой Калмыкии Бату Хасиковым. Гость прибыл в Санкт-Петербург для участия в IX молодежном форуме. Стороны обсудили итоги работы по реализации национальных проектов, а также вопросы будущего сотрудничества города и республики в социально-экономической сфере.

- Бату Хасиков поблагодарил губернатора за приглашение принять участие в Молодежном форуме. «Одно из преимуществ нашей страны – это объединение всех ее народов», - цитируют Хасикова в пресс-службе Смольного.

Добавим, что на молодежном форуме в этом году собрались более 800 гостей. Целью масштабного мероприятия является укрепление творческих, культурных и деловых связей между разными национальностями.