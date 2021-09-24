Мемориальную стену с фонтаном в память обороны Ханко восстановят в Петербурге

В центре Петербурга восстановят мемориал в память обороны полуострова Ханко. Фото: google.com/maps

В Санкт-Петербурге восстановят мемориальную стену с фонтаном, возведенную в память о героической обороне полуострова Ханко в 1941 году. Об этом уже неоднократно просили жители улицы Пестеля, где и располагается памятник. Мемориал входит в список объектов культурного наследия регионального значения. Примечательно, что именно этот памятник был первым, который открыли сразу после окончания Великой Отечественной войны.

- Создана рабочая группа с участием специалистов КГИОП, готовятся соответствующие предложения. Мемориал восстановят, а работу фонтана – наладят, - цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

Добавим, что верхняя часть мемориала является барельефом с морскими символами и знаменами, а нижняя выполнена в виде фигурного ступенчатого основания и фонтана. Высотой памятник в четыре этажа. Мемориальную стену сделали на доме, который во время войны частично разрушили авиабомбой.