Дети из элитной школы Петербурга пожаловались на запрет иностранных мессенджеров и программ

В одной из элитных школ Петербурга внезапно ввели запрет на иностранные приложения и программы для образования и общения. Фото: Олег ЗОЛОТО

В одной из элитных школ Санкт-Петербурга запретили детям и учителям использовать иностранные мессенджеры и программы, которые могут пригодится для дистанционного общения и образования. С «Комсомолкой» связались несколько недовольных родителей и на правах анонимности рассказали, что всех учащихся и преподавателей насильно переводят на российские аналоги приложений. Взрослые недоумевают, в чем причина.

«КП-Петербург» обратилась за разъяснением в городской комитет по образованию. Там рассказали, что запрет на использование иностранных сервисов (вроде Zoom – Прим.Ред.)есть только для исполнительных органов государственной власти.

- Образовательные учреждения вправе использовать любые сервисы, однако на сайте Санкт-Петербургского центра оценки качества образования и информационных технологий опубликована информация о сервисах, которые могут быть использованы. Например, возможно использовать «Сферум» – бесплатную отечественную платформу для обучения и общения участников образовательного процесса, - ответили «КП-Петербург» в комитете.