90 тысяч бутылок нелегального алкоголя изъяли с Южного рынка в Петербурге

С южного рынка в Петербурге изъяли 90 тонн нелегального алкогольного пенного напитка. Фото: fsrar.gov.ru

90 тысяч бутылок контрафактного алкоголя обнаружили на Южном рынке в Санкт-Петербурге. Нелегальный пенный напиток спрятали на большом складе. Туда-то и наведались с проверкой сотрудники Росалкогольрегулирования по СЗФО вместе с полицейскими. Люди в форме, мягко говоря, удивились факту столь масштабного нелегально оборота продукции.

Вот так сюрприз. Все это могли продать в ближайшее время. Фото: fsrar.gov.ru

- В настоящее время весь алкоголь изъяли, осуществляется подготовка вывоза продукции в АО «Росспиртпром» на досудебное хранение, - передает пресс-служба федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

Сейчас полиция устанавливает, кто замешан в нелегальном бизнесе. Других подробностей пока нет.