Петербургских водителей оштрафовали на 2,7 млн рублей за неправильную парковку во дворах

В Петербурге оштрафовали на 2,7 млн рублей водителей за неправильную парковку во дворах жилых домов. Фото: vk.com/gatispb

В Петербурге оштрафовали 267 водителей за неправильную парковку во дворах. Соответствующую статистику предоставили в ГАТИ. Напомним, нарушителей, оставляющих свою «ласточку» на газонах, перед входом в парадную и у мусорных баков, выслеживают с середины июня 2021 года. За это время горе-водители отправили в казну города 2,7 млн рублей.

- В основном, нарушители паркуют машины на газонах. Но встречались и машины, которые перегораживали подъезды к контейнерным площадкам и входы в дома. Например, на штрафстоянку отправили фургон, который на протяжении долгого времени стоял на газоне на улице Трефолева, - сообщается в официальной группе ГАТИ Петербурга во «Вконтакте».

Добавим, что нарушители среди физических лиц получают за неправильную парковку во двора штраф в размере 3 тысяч рублей. С юридических лиц берут 150 тысяч рублей.