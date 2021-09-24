Экологи ликвидировали разлив нефтепродуктов у Летней пристани в Кронштадте

У Летней пристани в Кронштадте заметили разлив нефтепродуктов. Фото: ГУП "Пиларн"

У Летней пристани в Кронштадте обнаружили разлив нефтепродуктов. Подозрительную пленку на воде заметил внимательный прохожий. В районе были пришвартованы малые суда. На место выдвинулись экологи из предприятия «Пиларн». Специалисты подтвердили, что в воду попало топливо.

- Аварийную ситуацию незамедлительно ликвидировали. Акваторию обработали активной пеной, в итоге разлив успешно устранили, - передает пресс-служба «Пиларна».

К слову, при обнаружении загрязненной акватории можно звонить в дежурную экологическую службу по телефону 417-59-36. Специалисты работают круглосуточно.