ДТП с участием шести машин парализовало движение на внешнем кольце КАД

На 48-м километре внешнего кольца КАД столкнулись шесть автомобилей. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Паравозик» из шести автомобилей образовался на внешнем кольце КАД в Петербурге вечером 24 сентября. Авария произошла на 48-м километре популярной трассы. Информацию о происшествии подтвердили «КП-Петербург» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На месте тут же началась образовываться длинная пробка. К счастью, пострадавших в массовой аварии нет.

- Около 19:45 поступила информация о ДТП. Произошло попутное столкновение шести легковых автомобилей в четвертой полосе. Пострадавших нет. Образовался автомобильный затор длиной в два километра, - уточнили «Комсомолке» в дорожном предприятии.

Автомобилисты ждут ГИБДД для оформления ДТП и выяснения причин происшествия.