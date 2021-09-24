Смольный потратит 10 млн рублей на презентацию туристических программ Петербурга в регионах России

Петербург потратит 10 млн рублей на презентацию своих турпрограмм в регионах России. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный ищет компанию, которая возьмется за презентацию туристических программ Петербурга в разных регионах России с целью привлечь как можно больше гостей в город на Неве. На сайте госзакупок опубликован соответствующий контракт. Бороться за лот будут субъекты малого бизнеса. Итоговый проект, который необходимо реализовать, называют «роуд-шоу».

- Окончание подачи заявок назначено на 18 октября 2021 года. Начальная (максимальная) цена составляет 10 402 500 рублей, - уточняется в контракте.

Согласно документации, деньги пойдут на создание пресс-релизов, дизайн-макеты, баннеры, транспортное обслуживание, авиабилеты, анкету-опросника, услуги ведущего-модератора мероприятий и многое-многое другое.