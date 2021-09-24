Петербургские врачи спасли избитого студента, заболевшего коронавирусом в коме

В Петербурге врачи-герои спасли 18-летнего студента, заболевшего коронавирусом, находясь в коме. Фото: almazovcentre.ru

Врачи из петербургского Центра Алмазова спасли жизнь 18-летнему студенту, которого жестоко избили хулиганы в декабре 2020 года. Юноша находился в коме, в крайне тяжелом состоянии, сравнимым с вегетативным. Внезапно он заболел коронавирусом, что добавило проблем. Инфекция поразила легкие пациента, а также плохо влияла на последствия травмы мозга. В тот момент больницу уже перепрофилировали под лечение зараженных COVID-19, поэтому студента никуда не перевели.

Медики учили парня вспоминать самые простые движения. Фото: almazovcentre.ru

Врачам удалось в течение пары месяцев обеспечить максимальный комплекс мероприятий интенсивной терапии. Избавив юношу от коронавируса, медики взялись за восстановление функций центральной нервной системы. Парень учился стоять, ходить и даже самое простое – улыбаться.

- Это была наша совместная победа. В работе с этим больным принимали участие все специалисты отделения, в том числе лечащий врач анестезиолог-реаниматолог Светлана Сергеевна Лесина и к.м.н. невролог Сергей Анатольевич Кондратьев. Большая роль в восстановлении и выхаживании пациента принадлежит среднему медицинскому персоналу, - цитируют заведующую отделением, кандидата меднаук Наталию Лестеву в пресс-службе медучреждения.