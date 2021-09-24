Петербургская ФСИН закупает мороженую рыбу за 4 млн рублей

ФСИН закупает мороженую рыбку для заключенных "Крестов" и ИК-7 в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Управление ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти хочет закупить мороженую рыбу за 4 миллиона рублей в рамках государственного оборонного заказа. Об этом сообщается в соответствующем конкурсе, опубликованном на сайте госзакупок. Побороться за победу в конкурсе предприятия могут до 4 октября 2021 года.

- Количество рыбы мороженой (минтая) – 32 тысячи. Остаточный срок годности должен быть не менее 5 месяцев с даты поставки в адрес представителя государственного заказчика. Настоящий Контракт подлежит казначейскому сопровождению, - сообщается в документации на сайте.

Предполагается, что минтай должны поставить в течение 10 дней с момента заключения контракта. 14 тысяч рыб пойдут в ИК-7 на улице Латышских стрелков, а 18 тысяч – в «Кресты» в Колпино.