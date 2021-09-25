«Водоканал» готовится отключить фонтаны в Петербурге при наступлении холодов

В "Водоканале" пока не знают даты отключения фонтанов в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В «Водоканале» готовятся отключить фонтаны в Санкт-Петербурге, как только в городе наступят холода. Пока что предпосылок для этого нет, сказали «Комсомолке» в пресс-службе предприятия. К слову, в 2020 году фонтаны отключили 19 октября – тогда началась традиционная консервация сооружений на зиму.

- Дата отключения фонтанов пока что неизвестна. Это происходит при низких температурах, - уточнили «КП-Петербург» в «Водоканале».

Напомним, ранее в предприятии создали шесть фонтанных маршрутов по Санкт-Петербургу рядом с достопримечательностями: от «Романтического» до «Автомобильного». В момент путешествия каждый может послушать виртуального экскурсовода.