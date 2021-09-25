Комитет по культуре Петербурга раскритиковал организаторов несогласованного концерта певицы Луны

В Петербурге состоялся несогласованный концерт украинской певицы Луны. Фото: vk.com/clubmorze

Комитет по культуре Петербурга раскритиковал организаторов концерта украинской певицы Луны в клубе «Морзе», что находится на территории «Севкабель Порта». В Смольном сообщают, что мероприятие не получило официального согласования от властей из-за действующих ограничений по коронавирусу. В комитете подчеркивают, что представитель концертной площадки входит в городской экспертный совет по вопросам работы отрасли во время пандемии и в курсе мер безопасности, но демонстративно игнорирует их.

На выступлении украинки зрители танцевали плотно прижавшись друг к другу, словно и нет никакого коронавируса. Фото: instagram.com/morze_club

- Концерт проводился с нарушением норм социальной дистанции, отсутствием масок у зрителей, а также без установки партера (люди спокойно танцевали друг с другом – Прим.Ред.), - сообщается в группе комитета по культуре во «Вконтакте».

Сейчас в Смольном намерены привлечь владельца клуба к ответственности. Вероятно, административной. Не исключено, что площадку в итоге прикроют.