В Петербурге полиция поймала киллера, организатора и заказчика убийства пенсионера

В Петербурге полицейские уголовного розыска установили исполнителя, организатора и заказчика убийства, которое в итоге не состоялось. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге полиция задержала предполагаемую преступную «цепочку» - киллера, организатора и заказчика убийства пенсионера. К счастью, пострадавшему удалось выжить. Все произошло в ночь на 23 сентября в Купчино. У карьера на углу улиц Дмитрова и Бухарестской некто изрезал ножом мужчину. Нападавшего задержали полицейские, у него изъяли оружие. На следующий день сотрудники уголовного розыска установили, что это не обычное дело, а спланированное покушение на убийство, в котором замешаны трое.

- В короткое время оперативники уголовного розыска установили и организатора покушения, и его заказчика. Утром 24 сентября обоих задержали. Выяснилось, что потерпевший, имея как член гаражного кооператива приоритетное право выкупа при продаже или аренде участка, мешал коммерческой деятельности председателя, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, исполнитель убийства должен был получить 300 тысяч рублей, такую же сумму мог получить и организатор. Возбуждено уголовное дело, злоумышленников передали в следственные органы.