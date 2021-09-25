Осенняя выставка грибов пройдет в Ботаническом саду Петербурга

В Ботаническом саду Петербурга заманивают на выставку грибов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В выходные, 25 и 26 сентября в Ботаническом саду Петербурга пройдет традиционная осенняя выставка, посвященная грибному разнообразию Северной столицы и Ленобласти. Организаторы рассказывают, что любой посетитель может проконсультироваться со специалистами по «тихой охоте». И да, туда даже можно принести для опознания неизвестные грибы – ученые разберутся.

- В программе будет экспозиция свежих грибов, собранных в лесах и парках Санкт-Петербурга и Ленинградской области с подписанными этикетками. Кроме этого на месте есть полный комплект журналов Санкт-Петербургского микологического общества «Планета грибов», - сообщается на сайте Ботанического сада.

Добавим, что выставка пройдет в стенах Ботинститута имени Комарова РАН, с 11:00 до 19:00 в выставочном павильоне «Зеленый домик».