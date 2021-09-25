Росгвардия задержала воришку, стащившего антисептик из больницы во Всеволожске

Воришка стащил антисептик и куртки в больнице во Всеволожске. Фото: УВО войск нацгвардии РФ по СПб и ЛО

Сотрудники Росгвардии задержали воришку, который стащил верхнюю одежду и антисептики у медработников больницы на Колтушском шоссе во Всеволожске. Все произошло накануне, 24 сентября, средь бела дня. Охрана вовремя нажала на тревожную кнопку, так что злоумышленник не успел скрыться от правоохранительных органов. Увидев патрульное авто Росгвардии, мужчина попытался посоревноваться в скорости, но быстро проиграл.

- Оказалось, гражданин взял талон для визита к врачу, а затем, находясь в медицинском учреждении, воспользовался невнимательностью персонала и совершил кражу двух курток из кабинетов в одном из отделений больницы, а также похитил несколько емкостей с антисептиком для рук, - сообщает пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Петербургу и Ленобласти.

Все похищенное изъяли. Воришку передали полиции. Стало известно, что ранее его уже не раз привлекали к административной ответственности за мелкие хищения в магазинах. Не исключено, что в больнице на Колтушском он уже воровал.