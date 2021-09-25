Дожди будут идти 25 сентября в Петербурге из-за североатлантического циклона

В Петербурге 25 сентября будет дождливый день. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дождливая погода установится в Санкт-Петербурге в субботу, 25 сентября, так что без зонтов не обойтись. Об этом рассказал ведущий синоптик Центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook. В первый выходной день будет облачно, а столбики термометра опустятся немного ниже, чем диктует климатическая норма.

- Температура воздуха +9 до +11, по области +7 до +12. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы, - пишет синоптик.

Забежим вперед – в воскресенье ожидается погода с прояснениями на небе и без осадков. И будет чуточку теплее.