В Петербурге полиция расследовала деятельность преступной группы, создававшей лжефирмы с моделями

Преступная группа мошенников предстанет перед судом в Петербурге. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургская полиция завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении преступной группы, которая создавала лжефирмы с девушками модельной внешности. По версии правоохранителей, злоумышленник заключили пять крупных сделок по отгрузке или покупке товаров с порядочными бизнесменами. Вот только мошенники получали деньги, а потом сбегали. Чтобы получать выгодные контракты. они на время нанимали девушек-красавиц. Их лжефирмы не существовали дольше 2-3 месяцев.

Злоумышленники нанимали к себе ан время девушек модельной внешности, чтобы те заключали выгодные контракты. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В доме четверых участников банды нашли много интересного: поддельные печати и фотографии на документы и даже боевой пистолет – знаменитый «Глок».

- В отношении четырех обвиняемых избраны меры пресечения в виде домашних арестов, запрета определенных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В составе группы были бывшие супруги. Один член банды играл роль охранника. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Добавим, что ущерб от деятельности лжефирм злоумышленников оценивают в 153 миллиона рублей.