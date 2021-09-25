В Пушкине 80-летние супруги расстались с 5 млн рублей после застолья со знакомым

В Петербурге фермера подозревают в краже 5 млн рублей у 80-летних пенсионеров. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Пушкинском районе Петербурга украли 5 млн рублей из однокомнатной квартиры двух 80-летних супругов. Пожилой муж решил выпить со своим знакомым фермером. Итогом посиделок стало не только похмелье. Жена обнаружила, что под кроватью больше нет полиэтиленового пакета с солидной суммой. Пенсионерка позвонила в полицию.

- На место прибыла следственно-оперативная группа. Видеонаблюдения, к сожалению, у данного дома на Парковкой улице нет. Из квартиры изъяли следы материи, обуви и пальцев рук. Кроме этого забрали дверной замок, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, злоумышленника разыскивают.