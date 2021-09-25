BMW влетел в двух пешеходов на «зебре» на Невском проспекте

Лихач на BMW сбил двух пешеходов на Невском проспекте в Петербурге. Фото: предоставлено "КП"

На Невском проспекте в Петербурге водитель BMW влетел в двух человек, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Все произошло около 23:00 ночью в пятницу, 24 сентября. По предварительной информации, пешеходы спокойно шли по «зебре» на зеленый сигнал светофора.

В распоряжении «Комсомолки» оказалось видеозапись момента происшествия. Судя по видео, некоторые машины остановились перед пешеходами, но лихач на BMW решил перестроиться в полосу для общественного транспорта, чтобы промчаться мимо. Не вышло.

- У девчонки в белых штанах раздроблено бедро, - пишет очевидец Илья в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Официальной информации о состоянии пострадавших не сообщается. «Комсомолка» обратилась за комментарием к полиции.