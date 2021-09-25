Пропавшего третьеклассника третьи сутки разыскивают в Петербурге

Третьеклассника ищут третьи сутки в Петербурге. Фото: "ЛизаАлерт"

В Санкт-Петербурге третьи сутки разыскивают 10-летнего мальчика, который утром 23 сентября ушел в школу, но до сих пор не вернулся. По информации источника «Комсомолки» в правоохранительных органах, в полицию обратился отец, но только он зачем-то ждал двое суток перед подачей заявления. Теперь третьеклассника разыскивают не только сотрудники МВД, но и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

- Ориентировку на мальчика направили в отделы МВД. Ранее он из дома не уходил, на учете в ОДН не состоит, - сообщил «КП-Петербург» источник.

Ребенок проживал в Невском районе, но ищут его по всему городу. Приметы мальчика можно увидеть на ориентировке ниже. Если вам что-то известно о его местонахождении, просьба сообщить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.