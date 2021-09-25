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Общество25 сентября 2021 21:41

Экологи ликвидировали разлив топлива на Фонтанке после вылета автомобиля на причал

Акваторию и часть набережной обработали активной пеной
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге топливо попало в Фонтанку после жуткой аварии. Фото: ГУП «Пиларн»

В Петербурге топливо попало в Фонтанку после жуткой аварии. Фото: ГУП «Пиларн»

Экологи успешно ликвидировали разлив топлива в Фонтанку. Все произошло из-за ДТП напротив дома №142 на набережной. Автомобиль вылетел на причал. Груду хлама убрали ночью силами МЧС и дорожной службы. О пострадавших не сообщается. Из машины ожидаемо потекли масло и бензин, прямиком в воду. Экологи устранили проблему к утру.

Собственно, причина загрязнении акватории - на фотографии. Фото: ГУП «Пиларн»

Собственно, причина загрязнении акватории - на фотографии. Фото: ГУП «Пиларн»

- Специалисты произвели визуальный мониторинг обстановки и подтвердили факт загрязнения. Акваторию, причал и причальную стенку обработали активной пеной. Помимо этого специалисты произвели повторную проверку состояния акватории водного объекта, - передает пресс-служба ГУП «Пиларн».

Сообщать о загрязнениях на воде можно круглосуточно по номеру дежурной службы экологов – 417-59-36.