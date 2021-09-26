Североатлантический циклон покинет Петербург в воскресенье

Петербург прощается с последним циклоном сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из Петербурга уходит последний циклон сентября – а вместе с ним уходит и традиционная уже осенняя непогода. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- 26 сентября, синоптическая ситуация будет определяться тыловой частью ушедшего в Центр североатлантического циклона, - отметил специалист. - При облачной с прояснениями погоде местами пройдут кратковременные дожди, а растущее атмосферное давление обещает скорые приятные перемены в атмосфере.

Температура воздуха в Северной столице составит +11, +13 градусов, по области - +9, +14 градусов. Ветер ожидается северо-западный, северный, порывистый. А вот с понедельника, 27 сентября, непогода из Северной столицы уйдет. Надеяться на бабье лето по-прежнему пока не приходится, но зато в городе станет светлее – потому что разойдутся тучи – суше и теплее, обещают синоптики.

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