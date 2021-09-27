Полицейский спас женщину от изнасилования в Ленобласти

В Ленобласти полицейский спас женщину от изнасилования Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Приозерск, который находится в Ленинградской области, полицейский спас женщину от изнасилования. Страж порядка уже закончил рабочую смену и возвращался домой, когда узнал, что кому-то нужна помощь. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах 27 сентября 2021 года.

- В 6:26 часов утра 26 сентября на экстренный номер 112 поступил звонок о том, что у дома 19 по улице Красноармейской женщина просит о помощи. Буквально через четыре минуты полицейский уже был на месте, - сообщил источник.

Правоохранитель быстро задержал 38-летнего мужчину, который удерживал 47-летнюю женщину и пытался ее изнасиловать. Благодаря оперативной работу полицейского, преступления не произошло.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Известно, что он уже проходит по уголовному делу о краже. Также было возбуждено дело о попытке изнасилования.