Образовательный туризм начнут развивать в Петербурге

В Петербурге будут развивать образовательный туризм Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге собираются развивать образовательный туризм. Соответсвующее соглашение было подписано на XVIII Съезде Российского Союза Туриндустрии. Оно предполагает продвижение образовательных программ, а также развитие цифровых сервисов в области туризма, образования и науки. Об этом 27 сентября 2021 года рассказали в Смольном.

- Наш город смело можно назвать студенческой столицей. Мы заинтересованы в том, чтобы к нам приезжали самые талантливые абитуриенты. Поэтому петербургские вузы и колледжи готовы предложить самые интересные программы обучения, направления подготовки и специальности, которые позволят получить всем желающим дополнительные знания, профессию, специализацию, - отметил председатель комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов.

Основное внимание планируется уделить культурно-познавательному и детско-молодежному туризму. Главными участниками станут городские университеты и колледжи, которые занимаются подготовкой специалистов в области гостиничного, ресторанного бизнеса и индустрии туризма в целом.