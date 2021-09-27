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Общество27 сентября 2021 11:38

Образовательный туризм начнут развивать в Петербурге

Городские вузы представят программы обучения для привлечения талантливых абитуриентов со всего мира
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Петербурге будут развивать образовательный туризм

В Петербурге будут развивать образовательный туризм

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге собираются развивать образовательный туризм. Соответсвующее соглашение было подписано на XVIII Съезде Российского Союза Туриндустрии. Оно предполагает продвижение образовательных программ, а также развитие цифровых сервисов в области туризма, образования и науки. Об этом 27 сентября 2021 года рассказали в Смольном.

- Наш город смело можно назвать студенческой столицей. Мы заинтересованы в том, чтобы к нам приезжали самые талантливые абитуриенты. Поэтому петербургские вузы и колледжи готовы предложить самые интересные программы обучения, направления подготовки и специальности, которые позволят получить всем желающим дополнительные знания, профессию, специализацию, - отметил председатель комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов.

Основное внимание планируется уделить культурно-познавательному и детско-молодежному туризму. Главными участниками станут городские университеты и колледжи, которые занимаются подготовкой специалистов в области гостиничного, ресторанного бизнеса и индустрии туризма в целом.