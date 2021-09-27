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Авто27 сентября 2021 13:21

На строительство Витебской развязки Петербург получит 3 млрд рублей

Деньги поступят из федерального бюджета
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Петербург получит из федерального бюджета почти три миллиарда рублей на строительство Витебской развязки

Петербург получит из федерального бюджета почти три миллиарда рублей на строительство Витебской развязки

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург получит почти 3 миллиарда рублей на строительство Витебской развязки. В понедельник, 27 сентября 2021 года, губернатор Александр Беглов подписал постановление, которое одобряет предоставление межбюджетного трансфера из федеральной казны. Об этом сообщили в Смольном.

- Почти 3 миллиарда рублей будут направлены на строительство развязки, которая подключит ЗСД к Широтной магистрали скоростного движения, соединив их также с Витебским проспектом, - пояснили в городской администрации.

Со слов градоначальника - Витебская развязка одна из важнейших проектов по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы. Его также поддержал президент страны и поручил правительству оказать содействие в помощи строительства.

Напомним, что Витебская развязка - это первый этап строительства Широтной магистрали. Она позволит облегчить транспортную суть Московского и Фрунзенского районов.