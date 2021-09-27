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Общество27 сентября 2021 14:33

Территорию «Ленэкспо» начали готовить к застройке

Работы проходят рядом с госпиталем, который принимает ковидных пациентов
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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"Ленэкспо" застроят жильем и отелями.

"Ленэкспо" застроят жильем и отелями.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Территорию выставочного комплекса «Ленэкспо, расположенного на оконечности Васильевского острова, начали готовить к застройке. 27 сентября на площадку прибыла техника. Место работ обнесут забором, после чего начнется демонтаж подлежащих сносу зданий.

- Выставочный комплекс «Ленэкспо», где сейчас размещен COVID-госпиталь, начали готовить к застройке. План участка под жилую застройку и гостиницы выдал Комитет по градостроительству и архитектуре, - пишет «Деловой Петербург».

Согласно опубликованным СМИ данным, на территории «Ленэкспо» будут снесены выставочные павильоны, а также, вероятно старое здание Морского вокзала времен сталинской застройки. Более современный вокзал оставят и приспособят под использование.

На территории комплекса планируется создание жилого комплекса и гостиничных площадей.