ЗакС Петербурга обновился больше, чем наполовину

Состав ЗакСа обновился весьма заметно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Больше половины депутатов нового, седьмого созыва петербургского Законодательного собрания, оказались новичками. В прошлом составе городского парламента их не было. При этом изменился и состав ЗакСа, став более разнообразным.

- Уже на этой неделе в Мариинском дворце будут заседать как новички, так и депутаты прошлого созыва. Из 50 парламентариев 28 не работали в прошлом созыве, - пишет «Мойка 78».

Напомним, что по итогам прошедших выборов в Законодательное собрание Петербурга прошли шесть партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», Яблоко и ЛДПР.

Причем «Новые люди» заняли место «Партии Роста», которая была представлены в прошлом созыве парламента.