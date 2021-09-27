Выставка современных художников "Блеск и нищета" открылась в Петербурге

Выставка "Блеск и нищета" открылась в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге открылась новая выставка современных художников под названием "Блеск и нищета". Открытие состоялось 25 сентября 2021 года на территории пространства "10.203" рядом с "Севкабелем". Свои работы представили известные в Петербурге и не только молодые стрит-артисты, которые перенесли свои творчество со стен на полотна, некоторые представили скульптуры.

- Рассуждая о "нищете", мы не имеем в виду экономические аспекты, коррупцию, безработицу, отсутствие финансовой стабильности, социальное неравенство, падение нравственных ценностей или скупость современной культуры. А "блеск" для нас — это не глянец, фейковость модной индустрии, дешевые маркетинговые стратегии или бесконечное подкармливание общества потребления, - рассказали о своей выставке организаторы.

На выставке представлены работы молодых стрит-артистов Фото: Лилия КОЗЛОВА

Среди художников, которые представляли свои работы, многих уже можно было видеть раньше в стенах Манежа и Мраморного дворца на таких выставках, как "Части стен" и "Поколение 30-летних в современном искусстве". Так, в выставочном пространстве можно увидеть работы Александра Эфроса, Максима Ima, Vandal Karlos и многие другие.

Работы многих из них ранее были представлены в Манеже и Мраморном дворце Фото: Лилия КОЗЛОВА

Выставка будет работать до 10 октября с 16:00 до 21:00.