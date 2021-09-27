Прокуратура передала в суд дело угонщика, который «сдал» своих сообщников

На счету угонщиков более 20 эпизодов. Фото: Прокуратура СПб

Прокуратура Петербурга передала в суд дело члена группы угонщиков, похищавших дорогие иномарки. На счету злоумышленников больше двух десятков эпизодов на общую сумму свыше 10 миллионов рублей.

- Сообщники специализировались на кражах различных марок машин, не оборудованных сигнализациями, проникали в их салоны и, используя специальное устройство, заводили двигатели транспортных средств, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Угнанные авто отгонялись в «Отстойник», где им меняли номера и потом перепродавали целиком или по запчастям. Всего в группу входили семь человек. Дело в отношении шестерых уже в суде, а последний пошел на сделку со следствием и все рассказал. Его судить будут отдельно.