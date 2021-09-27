Петербургский "Велес" предложил помощь малышу, которому в "Тайгане" тигр откусил палец

За малыша, которому тигр откусил палец в сафари-парке "Тайган", предложил вступиться петербургский центр "Велес" Фото: Олег ЗОЛОТО

В крупнейшем в Европе парке львов "Тайган", который находится в Крыму, произошел жуткий инцидент. На выходных тигр откусил годовалому малышу палец. Мама мальчика, решив показать ребенку поближе дикую кошку, подошла к клетке вплотную. Тогда-то тигр и цапнул малыша. В полиции уже начали проводить проверку, а руководитель центра реабилитации диких животных "Велес" Санкт-Петербурга Александр Федоров заявил, что готов оказать маме юридическую помощь.

- Там (в "Тайгане" , прим.ред.) расстояние до клеток с тиграми 20 сантиметров. А по правилам должны быть дополнительные ограждения более метра или стеклянная витрина. Вины мамы там нет. Когда человек приходит в парк, он не думает о том, что чего-то надо опасаться, а считает, что о безопасности уже позаботились создатели парка, ведь так и должно быть, - отметил Александр в разговоре с журналистом "КП-Петербург".

Глава "Велеса" добавил, что вина за то, что малыш остался без пальца должна лежать на парке. Также он выразил беспокойство, что молодую мамочку пострадавшего ребенка могут запугать или запутать. Кроме того, это не первый подобный инцидент в "Тайгане", поэтому Федеров и вызвался оказать женщине юридическую помощь.

Добавим, что в самом сафари-парке заявили, что ничего о случившемся не знают.