Лидеры ЛДПР отдали свои мандаты по итогам выборов в ЗакС Петербурга

ЛДПР изменила состав фракции в Заксобрании. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Представителями фракции ЛДПР в Заксобрании Петербурга станут Павел Иткин и Максим Яковлев. Об этом стало известно после утверждения изменений – бывшие первыми номерами по партийным списками Владимир Жириновский и Координатор Санкт-Петербургского регионального отделения ЛДПР Юрий Ломакин отказались от своих мандатов.

- Санкт-Петербургское региональное отделение ЛДПР - Либерально-демократической партии России: Иткин Павел Михайлович, Яковлев Максим Эдуардович. Это те, кто получил мандаты по единому избирательному округу, - сообщили «КП» Горизбиркоме.

Кроме того, ЛДПР в городском парламенте будет представлять Андрей Малков, шедший по одномандатному округу №21.

Напомним, что по итогам выборов в ЗакС по единому избирательному округу партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддержали 33,29% избирателей, «КПРФ» получила 17,47% голосов, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» - 12,71%, «НОВЫЕ ЛЮДИ» - 10,05%, «ЯБЛОКО» - 9,15%, партию «ЛДПР» - 7,90%, другие партии не преодолели 5-процентный барьер.

Вторая половина из 50 депутатов была избрана по одномандатным округам.