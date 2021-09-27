Гидрометцентр пообещал «нормальную» зиму Петербургу в отопительный сезон

Зима в Петербурге будет близкой к климатической норме. Фото: Олег ЗОЛОТО

Гидрометцентр России дал прогноз на уже наступивший отопительный сезон и зиму в частности. Прогноз, как водится, предварительный и общий. То есть можно в целом сказать о тенденции, но отдельные потепления и похолодания сейчас не предскажет никто.

- Анализ климатических данных и прогностических разработок НИУ Росгидромета позволяет с вероятностью 67-69% сделать вывод о том, что в целом за 6 месяцев холодного полугодия на севере Уральского, Сибирского федеральных округов и в Якутии температурный фон ожидается выше средних многолетних значений, на остальной территории России - около нормы, - сообщает пресс-служба Росгидромета.

Что касается Петербурга и Северо-Запада в целом, то октябрь ожидается в пределах нормы, ноябрь – холоднее ее, декабрь, январь, февраль и март – около нормативных климатических показателей.

Как отмечают в Гидрометцентре, за последние 20 лет «сбыча» их прогнозов температурного режима на отопительный период составляла от 58 до 81 процента.