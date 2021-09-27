В метрополитене назвали три самые непопулярные станции метро в Петербурге

«Достоевская» одна из самых невостребованных станций метро в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Метро в Санкт-Петербурге - один из самых востребованных видов общественного транспорта. Подтверждение тому - толпы пассажиров в подземке в час пик. Но, оказалось, что так далеко не везде. «Комсомолка» вместе с пресс-службой метрополитена составила топ самых непопулярных станций метро Санкт-Петербурга.

- В августе 2021 года станцией «Шушары» воспользовались 121 262 человека, «Достоевской» - 116 719. Самая непопулярная станция - «Зенит». Ее пассажиропоток составил всего 50 240 человек, - рассказали «КП» в пресс-службе метрополитена.

Интересно, что две из трех наименее загруженных станций - совсем новые. Что касается «Достоевской», то здесь низкий пассажиропоток можно объяснить тем, что вестибюль не работает в выходные и праздничные дни, а спуск на «Владимирскую» находится в более людном месте.

Но все же эта статистика наталкивает на вопрос, почему подземку не построили в первую очередь там, где она действительно нужна петербуржцам?