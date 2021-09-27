Ирина Безрукова, Сергей Рост и Александр Тютрюмов открыли кинофестиваль в Гатчине

Фото: предоставлено организаторами гатчинского кинофестиваля «Литература и кино»

Звезды кино прошли по красной дорожке на открытии 27-го Гатчинского кинофестиваля «Литература и кино». В этом году мероприятие смогли провести в офлайн-формате. Среди гостей фестиваля режиссер «Гардемаринов» Алла Сурикова, подполковник милиции Егоров из «Убойной силы» Александр Тютрюмов, актер Сергей Рост, а также Ирина Безрукова, которая вела открытие мероприятия, которое проходит с 24 сентября по 2 октября.

Фото: предоставлено организаторами гатчинского кинофестиваля «Литература и кино»

- Наш кинофестиваль живет и будет жить. Более 130 гостей приехало к нам, и он впервые стал международный в этом году. У нас в гостях Дания, Норвегия, Казахстан и другие. Мысозраняем самые лучшие традиции нашего кинофестиваля, но при этом готовим много нового и двигаемся вперед, - заметила Людмила Нещадим, глаава администрации МО Гатчинский.

В конкурсную программу фестиваля включены 17 игровых и 7 неигровых полнометражных фильмов. Фильмом открытия стал «Архипелаг» Алексея Тельнова. Конкурсное жюри будет выбирать лучшие работы, также на все время мероприятий запланировано общение с приглашенными гостями кино, например, с Ириной Безруковой и Сергеем Рост.