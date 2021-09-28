В Петербурге проведут Форум медицинского туризма для стран из СНГ за 14 млн рублей

Форум медицинского туризма пройдет в Петербурге за 14 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге пройдет Форум медицинского туризма для стран-участниц СНГ. Об этом сообщается в соответствующей госзакупке. Комитет по развитию туризма ищет предпринимателей, которые взялись бы за организацию и проведение двухдневного мероприятия почти за 14 млн рублей. Дата начала форума станет известна после заключения контракта.

- Площадка для проведения форума должна находиться в Центральном районе Санкт-Петербурга и предназначаться для проведения крупных мероприятий по типу саммит, форум, конференция; площадка для проведения форума должна иметь не менее 4 помещений для проведения мероприятий в соответствии с данным техническим заданием, - говорится в конкурсной документации.

Известно, что первый день форума пройдет с 9:00 до 14:00, а второй – с 9:00 до 17:00.