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Происшествия28 сентября 2021 8:43

Кровельщиков-мошенников задержали за кражу полмиллиона рублей у пенсионерки в Ленобласти

Мужчина обещали починить женщине крышу на дачи, но забрали деньги и уехали из страны
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Полицейские задержали мигрантов-«кровельщиков», обманувших пенсионерку на полмиллиона в Ленобласти

Полицейские задержали мигрантов-«кровельщиков», обманувших пенсионерку на полмиллиона в Ленобласти

Фото: принтскрин видео.

В Ленинградкой области полиция задержала мошенников, которые украли у пенсионерки полмиллиона рублей. Среди задержанных оказались трое мужчин в возрасте от 27 до 35 лет, представителей кочевого народа, которые являются гражданами сопредельного государства. Об этом 28 сентября 2021 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

- Мужчины предложили 68-летней женщине починить крышу дачного дома в деревне Глинки Волховского района и взяли у нее предоплату - 500 тысяч рублей. Но получив деньги, на связь выходить перестали, после чего пенсионерка обратилась в полицию, - рассказали правоохранители.

Полицейские выяснили, что мошенники покинули страну, но, выждав время, после вернулись. Тогда-то их и задержали.

Предполагается, что это не единственный случай обмана. Однако на суде их не стали отправлять под стражу. А отправили домой под подписку о невыезде. Расследование продлжается.

Полицейские задержали мигрантов-«кровельщиков», обманувших пенсионерку на полмиллиона в Ленобласти
Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО