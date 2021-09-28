Мать с двумя детьми погибли в лобовом ДТП в Ленобласти

Мать с двумя детьми погибли в ДТП на трассе "Кола" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области произошло смертельное ДТП, где погибли мать и ее двое маленьких детей. Авария случилась в ночь на вторник, 28 сентября 2021 года, в Волховском районе в районе деревни Потанино на 160 километре трассы "Кола". Об этом рассказали в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Около 1:52 часов семья из четырех человек - 33-летний мужчина, 30-летняя женщина и двое маленьких детей 2016 и 2020 года рождения, ехали по трассе "Кола" в автомобиле "Ниссан Альмеро". Отец был за рулем. В какой-то момент он выехал на встречную полосу движения, где "лоб в лоб" столкнулся с автомобилем "Форд Транзит", - сообщили в полиции.

В результате удара 30-летняя женщина с детьми погибли на месте, водитель "Ниссана" выжил, но попал в больницу. Водитель "Форда" не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.