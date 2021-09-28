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Здоровье28 сентября 2021 11:55

Испытания первой частной вакцины от коронавируса пройдут в Петербурге

В них примут участие добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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В испытаниях новой вакцины примут участие 170 добровольцев 18-60 лет.

В испытаниях новой вакцины примут участие 170 добровольцев 18-60 лет.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Северной столице в ближайшее время стартуют клинические испытания первой в России вакцины от коронавируса, разработанной не государственным институтом, а частной компанией. Речь идет о препарате «Бетувакс-КоВ-2». Об этом «КП-Петербург» рассказали представители компании-разработчика «Бетувакса» - «Института стволовых клеток человека».

- В испытаниях вакцины примут участие 170 добровольцев 18-60 лет. Клиническую базу для исследований предоставят НИИ гриппа имени Смородинцева и «Медицинский центр Эко-безопасность» из Санкт-Петербурга, а также «Центр профессиональной медицины» из Перми, - уточнили в Институте.

«Бетувакс-КоВ-2» - вакцина, в которой «доставщиком» вирусного белка в организм выступают особые сферические частицы. По словам авторов разработки, такой подход позволит уменьшить содержание белка в препарате, а следователь снизить его аллергенность. Кроме того, конструкция новой вакцины позволит быстро «перестраивать» ее по мере появления новых штаммов возбудителя COVID-19 – коронавируса SARS-CoV-2.