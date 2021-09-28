Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 сентября 2021 12:20

Два неадеквата с ножом приставали к ученицам колледжа в Петербурге

Хулиганов скрутила вневедомственная охрана
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Двое бросались с ножом на девушек у педагогического колледжа. Фото: УВО Росгвардии по СПб и ЛО

Двое бросались с ножом на девушек у педагогического колледжа. Фото: УВО Росгвардии по СПб и ЛО

Бойцы вневедомственной охраны Росгвардии скрутили двух молодых мужчин, которые с ножом пытались добиться женского внимания от учениц Педагогического колледжа. Днем 28 сентября напуганные девушки прибежали к вахтеру колледжа, сообщив о нападении. Тот сразу нажал тревожную кнопку.

- Прибывшими на место бойцами Росгвардии задержаны двое правонарушителей, которые, находясь на территории колледжа, вели себя агрессивно, приставали к одной из учащихся, демонстрируя нож, - сообщает пресс-служба петербургского Управления вневедомственной охраны Росгвардии.

Оба хулигана были вдрызг пьяны. Их передали полиции. Позднее оказалось, что один из задержанных был судим за кражу и незаконное хранение наркотиков. Нож изъят, решается вопрос возбуждении уголовного дела.