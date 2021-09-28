Всего 19% свободных коек для больных коронавирусом осталось в Петербурге

Коечный фонд для больных коронавирусом в Петербурге заполнен более чем на 80 процентов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге сократилось число свободных мест в больницах для зараженных коронавирусом. По данным Смольного на 28 сентября 2021 года коечный фонд занят более чем на 80 процентов. Также в городе отмечается подъем заболеваемости.

- На данный момент в больницах Петербурга осталось свободно 19,41 процентов свободных коек для больных коронавирусом. Всего в городе развернуто 5863 мест для зараженных. В стационарах находятся 4970 человек, - рассказали в городской администрации.

За минувшие сутки в больницы были госпитализированы 244 человека, выписаны всего 61 пациент. Также в реанимациях находятся 407 человек, еще 172 подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, что в Петербурге наблюдается подъем распространения инфекции. За минувшие сутки наличие коронавируса было обнаружено еще у 1,5 тысячи человек.