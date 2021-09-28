Первый за шесть лет самолет улетел в Шарм-эль-Шейх из Петербурга с 4-часовой задержкой

Из Пулково улетел первый с момента теракта рейс в Египет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Первый за почти шесть лет самолет вылетел из Петербурга в Шарм-эль-Шейх. В 7:09 борт египетской авиакомпании Air Cairo оторвался от взлетной полосы Пулково. Отправление чартера произошло с 4-часовой задержкой. Впрочем, говорить о возобновлении регулярных полетов пока рано. 28 сентября улетел один из двух чартерных рейсов в Египет.

- Два чартерный рейса авиакомпании Air Cairo на египетские курорты аэропорт Пулково обслужит 28 и 30 сентября 2021 года. 28 сентября вылет самолета из Санкт-Петербурга в Шарм-Эль-Шейх запланирован на 03:30, прибытие в Египет – в 07:40. 30 сентября будет выполнен рейс в Хургаду. Вылет из Санкт-Петербурга – в 16:40, прибытие к месту назначения – в 20:35. Время расписания указано местное, - сообщала накануне пресс-служба Пулково.

Дальнейшие планы по восстановлению маршрутов в Египет из Петербурга пока не озвучены, хотя из Москвы и других российских городов такие рейсы совершаются регулярно.

Напомним, что авиасообщение с Египтом было прервано после крушения самолета, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург. В теракте 2015 года погибли все 224 человека, бывшие на борту.