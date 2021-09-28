Депутатам нового созыва Заксобрания Петербурга торжественно вручили мандаты

Александр Бельский получил мандат депутата ЗакСа. Фото: assembly.spb.ru

28 сентября в Мариинском дворце Санкт-Петербурга, где заседает городской парламент, прошла торжественная церемония вручения мандатов депутатам нового, седьмого созыва ЗакСа. Документы новоизбранным вручала глава Горизбиркома Наталья Чечина.

- 28 сентября в Ротонде Мариинского дворца состоялась торжественная церемония вручения удостоверений избранным депутатам Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, - сообщает пресс-служба ЗакСа.

Удостоверения получили 48 депутатов из 50 избранных. В их числе оказался бывший вице-губернатор Александр Бельский, который, как ожидается, станет спикером Заксобрания. А также еще один экс-вице Николай Бондаренко, бывший глава Комитета по соцполитике Петербурга Александр Ржаненков и экс- глава Выборгского района Валерий Гарнец.

Мандат получила и дочь бывшего спикера Вячеслава Макарова Марина, которая успела сменить фамилию Лыбанева на Макарова.