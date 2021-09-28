«Чертов мост» из Екатерининского парка в Пушкине признали памятником федерального значения

Чертов мост стал памятником федерального значения. Фото: vk.com/club134699750 / Сергей Васильев.

Мост-каскад из Екатерининского парка в Пушкине, более известный в народе как «Чертов мост», стал памятником федерального значения. 27 сентября петербургский Комитет по охране и использованию памятников (КГИОП) выпустил распоряжение о взятии объекта под надзор.

- Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия «Мост-каскад ( Чертов мост)», входящего в состав объекта культурного наследия «Екатерининский дворец и парк», расположенного по адресу: Санкт-Петербюург, город Пушкин, Екатерининский парк, между Нижним Первым и Вторым прудами, - говорится в тексте документа, расположенного на сайте Смольного.

Распоряжение подписано замглавой КГИОП, оно вступает в силу с момента его публикации.

Другим документом охранные обязательства устанавливаются на «Дворец Великого князя Алексея Александровича» на набережной Мойки, 122 в Петербурге.