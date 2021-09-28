Жителей дома в Кировске эвакуировали из-за подозрения в минировании квартиры

Парадную дома в Кировске эвакуировали из-за подозрительного предмета на двери в одну из квартир. Фото: vk.com/gorod_47

Жителей одной из парадных дома №20 на Ладожской улице в Кировске эвакуировали из-за подозрения на минирование квартиры. Встревоженные соседи вызвали на место полицию, спасателей МЧС и взрывотехников ОМОН. Специалисты вывели из парадной людей и осматривают подозрительный объект.

На месте все необходимые спецслужбы. Фото: vk.com/gorod_47

- К сожалению, это не учение. Я живу в этом подъезде. У нас действительно заминирована одна квартира. На входной двери растяжка стоит, - пишет одна из местных жительниц Юлия в районной группе во «Вконтакте».

По предварительной информации, тревога оказалась ложной. Подозрительный предмет оказался без взрывчатых веществ. Скоро Росгвардия официально прокомментирует ситуацию.