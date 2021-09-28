Проходческий щит для метро «Надежда» вернется в Петербург из Москвы

Скорее всего, «Надежду» будут использовать не на строящихся участках, а на тех, которые только начнут проектировать. Фото: информационный центр правительства Москвы

Проходческий щит с символическим для петербургской подземки именем «Надежда» закончил работать в столице, куда его оправили в 2019 году, чтобы он не простаивал без дела в Петербурге. Теперь конструкция возвращается в Петербург. Однако возникает вопрос, кому в итоге достанется «Надежда», ведь собственник шита ОАО «Метрострой» успел за это время обанкротится, а новый подрядчик пока что не подписал госконтракты.

- Мы больше не можем распоряжаться своим имуществом. Судьбу щита и другого оборудования решит конкурсный управляющий. Основное решение, когда и как перевозить щит, будет за ним. При этом, скорее всего, будут учитываться интересы нашего основного кредитора - АО «Метрострой Северной столицы» (АО «МССС»), - сообщили бывшие подрядчики.

Также в АО «МССС» уже высказали желание взять проходческий щит в аренду. Скорее всего, «Надежду» будут использовать не на строящихся участках, а на тех, которые только начнут проектировать. Дело в том, что диаметр машины рассчитан на двухпутные тоннели, так что для однопутных Красносельско-Калининской и Лахтинско-Правобережной линий он не подойдет.