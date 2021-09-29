СПбГУ доложил в полицию об аспиранте, ругавшемся матом на заседании студсовета

Аспирант СПбГУ выругался матом на заседании студсовета. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

СПбГУ обратился в полицию с просьбой проверить, есть ли административное правонарушение в действиях аспиранта Алексея Пачина, который несколько раз выругался матом на заседании студсовета. Молодой человек вспылил в разговоре с проректором по воспитательной работе Александром Бабичем по поводу разгонов масштабных вечеринок у общежитий в Петергофе. Учащиеся заверяют, что распитие спиртных напитков на встречах единичны, и ребята в основном общаются, дурачатся и играют в настольные игры. Студенты просят не «стучать» об их отдыхе в полицию, но администрация и студсовет продолжает пресекать собрания молодежи, вызывая правоохранительные органы.

- Также в отношении А. В. Пачина направлено обращение в комиссию по этике университета, - сообщает Александр Бабич в виртуальной приемной вуза.

Теперь аспирант, искусно владеющий обсценной лексикой, стал звездой локальных пабликов СПбГУ во «Вконтакте». В одном из сообществ он уже врется в бой с проректором.

- Бабич Александр Вячеславович, то что вы отвечаете в виртуальной приемной – курам на смех, предлагаю вам поговорить один на один, без матов, надеюсь, у вас хватит смелости, - пишет Пачин в «Признавашках СПбГУ».