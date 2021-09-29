Антициклон принесет облачную погоду в Петербург 29 сентября

Облачно и без дождей будет в Петербурге 29 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Золотая осенняя пора полностью наступила в Санкт-Петербурге. В среду, 29 сентября 2021 года, в городе сохранится сухая погода, свойственная бабьему лету. Однако солнца ждать не стоит. Небо будет в облаках, а температура воздуха поднимется всего до 13 градусов.

- Сегодня синоптическую ситуацию сформирует центральная часть антициклона. Он сохранит в регионе облачную с прояснениями погоду, дождей не ожидается, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Днем температура воздуха в Петербурге будет в пределах плюс 11-13 градусов, по Ленинградской области от плюс 9 до плюс 14 градусов. Ветер установится теплый, юго-восточный 1-6 метров в секунду.

Напомним, что такая погода без дождей и с температурой в пределах климатической нормы простоит в городе всю неделю и, вероятно, захватит еще и следующую.