Школьник погиб, надышавшись освежителем воздуха в Петербурге

Подросток умер, надышавшись освежителем воздуха в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге скончался мальчик, решив подышать освежителем воздуха. Днем 28 сентября 2021 года на пульт диспетчера скорой помощи поступил звонок от детей о том, что в квартире дома 16 по Белградской улице произошло отравление подростка. В этот момент с ним были одноклассники.

- Прибыв на место медики обнаружили труп 14-летнего мальчика, ученика восьмого класса. Рядом с ним были двое ребят того же возраста, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Ребята рассказали, что после уроков, по дороге домой, они купили полиэтиленовые пакеты и баллончик освежителя воздуха. Вместе они отправились в гости к погибшему. Там подросток распылил содержимое баллона в пакет и стал дышать. Парню сразу стало плохо и он упал. В итоге подросток скончался.

Известно, что мальчик жил с мамой, семья была благополучная. Сейчас женщина пока не может общаться с полицией из-за шока. Тело подростка отправили в морг.