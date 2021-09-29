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Общество29 сентября 2021 9:20

Жителям Петербурга предложили выбрать новогоднюю ель для Дворцовой площади

Горожане смогут проголосовать за настоящую или искусственную елку
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Петербуржцам предложили выбрать новогоднюю ель для Дворцовой площади

Петербуржцам предложили выбрать новогоднюю ель для Дворцовой площади

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге началось голосование по выбору новогодней ели, которая будет украшать Дворцовую площадь. Горожанам предлагается самом решить, какую елку в этом году они хотят видеть на главной площади города: искусственную или живую. Голосование стартовало 29 сентября 2021 года.

- С 29 сентября по 1 октября 2021 года в Петербурге проводится опрос жителей на тему «Какая ель должна украшать Дворцовую площадь в дни новогодних и рождественских праздников: настоящая или искусственная?», - рассказала газета "Петербургский дневник", которая и проводит опрос.

Проголосовать предлагается на сайте газеты, в ее социальных сетях или по телефону 346-46-92.

Напомним, что посредством такого голосования в прошлом году петербуржцы выбрали живую ель, которой не было на Дворцовой площади семь лет.