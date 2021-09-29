До трех человек могли погибнуть в лобовом ДТП в Кингисеппском районе Ленобласти

Смертельное ДТП произошло под Кингисеппом. Фото: vk.com/spb_today

Очевидцы сообщают о смертельном ДТП, которое произошло ранним утром 29 сентября в Кингисеппском районе Ленинградской области. Около 7:00 у деревни Лужицы лоб в лоб столкнулись «Лада Ларгус» и «Рено Дастер». По словам свидетелей аварии, ее жертвами стали до трех человек.

- В лобовом столкновении «Ларгуса» и «Рено» , в районе деревни Лужицы Кингисеппского района, два или три трупа, между 7 и 7:30 утра примерно, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На фото, опубликованных в соцсетях, видно несколько пострадавших в аварии, однако их состояние точно неизвестно. Официальных данных от ГИБДД и дорожных служб на данный момент не поступало.